Никаких запретов на вакцинацию в религии нет – представители духовенства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинация на сегодня является главным оружием борьбы с пандемией коронавируса и единственным эффективным методом защиты от COVID-19. Это доказано множеством исследований ученых по всему миру. Однако, есть люди, которые утверждают, что религия не позволяет делать прививки. Представители духовенства называют такие высказывания заблуждением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

По словам главного раввина Нур-Султана и Акмолинской области Шмуэля Карнауха, в священном писании Торе говорится, что нужно следовать рекомендациям врачей.

«Нет никаких запретов в Торе к вакцинации. Напротив, в Священном писании говорится, что нужно следовать наставлениям врачей. К сожалению, есть люди, которые пытаются утверждать, что вакцинация несет вред, при этом они могут даже не разбираться в медицине. И в случае, если человек послушав их, не привился вакциной и из-за этого скончался от болезни, то ответственность ляжет на тех людей, которые призывают не вакцинироваться», - подчеркнул Шмэуль Карнаух.

Теолог столичного Центра изучения религий Марат Смагулов отметил, что в связи со сложившейся в стране и мире эпидемиологической ситуацией граждане должны соблюдать меры предосторожности и профилактики, о которых говорят представители ДУМК и врачи. «В наше время, во время пандемии очень важно предохраняться от болезни, то есть вакцинироваться. О том, что нужно прививаться говорят и работники муфтията, и врачи. В исламе много хадисов, где говорится, что если возникла чума или передающаяся болезнь, то мусульманин должен предохраняться от нее – в нынешних обстоятельствах вакцинироваться», - сказал он. Единственно верным путем вернуться в прежний ритм жизни является формирование коллективного иммунитета посредством массовой вакцинации населения. Для этого вакцину против КВИ должны получить 60% граждан. Стоит отметить, что уровень распространения опасного вируса в столице стабилизируется, за прошедшие сутки выявили 650 новых случаев заболевания. Отмечается рост числа желающих пройти вакцинацию. Так, на сегодня первый компонент вакцины от коронавируса в Нур-Султане получили около 400 тысяч человек.



