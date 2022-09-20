Никаких рейдов по иностранным автомобилям проводиться не будет - полиция Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На брифинге в региональной службе коммуникаций Жамбылской области обсуждали обязательную легализацию иностранных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Глава государства поставил задачу провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Государственными органами принимаются все необходимые законодательные и организационные меры, чтобы облегчить этот процесс для граждан. Уже разработаны поправки в Экологический и Налоговый кодексы. Они вступят в силу в январе следующего года.

«Сформированы списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября. Автомобили, ввезенные позднее, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях. Легализация будет проводиться в январе следующего года. МВД и другие государственные органы разработают максимально простую и понятную процедуру легализации автомобилей», - сообщил заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Жамбылской области, подполковник полиции Николай Сон.

По информации спикера, граждане будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере 200-250 тыс. тенге. Утильсбор при легализации иностранных автомобилей оплачивать не нужно.

Прорабатывается возможность легализации автомобилей посредством онлайн-заявления. Зарегистрированным машинам присваиваются обычные белые номера, каких-либо ограничений нет. За транспорт, не являющийся товаром Евразийского экономического союза, взимаются таможенные пошлины. Министерством финансов вырабатываются приемлемые для граждан механизмы таможенного декларирования.

Николай Сон отметил, что легализацию не пройдут «криминальные» и не прошедшие таможенный контроль автомобили. Требований же по возрасту или экологической категории авто нет.

Как сообщили в пресс-службе региональной службы коммуникаций Жамбылской области, будет организована работа контакт-центров полиции. Все условия проведения легализации будут обозначены в постановлении Правительства.

«Хочу отметить, что никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полицией проводиться не будет. Информация о преследовании автовладельцев, распространяемая в социальных сетях, является некорректной.», - сказал Николай Сон.



