Никаких проблем в документах граждан не возникнет - глава Минюста о процессе переименования столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переименование столицы Казахстана в Астану не приведет к каким-либо изменениям в документах граждан. Об этом сообщил министр юстиции Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переименование города не должно вносить сумятицу в обычный распорядок жизни казахстанцев. В связи с этим, будут ли необходимы какие-либо дополнительные меры, например, приведение в соответствие с новым названием документов граждан? Как это отразится на повседневной жизни?», - спросила депутат Наталья Дементьева на совместном заседании палат Парламента.

Канат Мусин ответил, что изменение наименования столицы не приведет к каким-либо изменениям в документах граждан.

«Документы будут также действительны с прежним названием столицы. Вместе с этим нет необходимости срочно менять документы граждан. Если будет указано прежнее название столицы, то все равно документ считается действительным. Кроме этого, филиалы «Правительства для граждан», а также государственные органы при оказании государственных услуг будут принимать документы граждан в прежнем режиме и это никак не скажется на наших гражданах, то есть, никаких проблем не возникнет», - заявил Канат Мусин.

Также депутаты поинтересовались, потребует ли возврат прежнего названия столицы финансовых затрат.

«Что касается финансовых затрат, то в городском маслихате при рассмотрении вопроса переименования столицы сказали, что не будет никаких дополнительных затрат. Изменение названий улиц, вывесок - то есть, в этом не будет необходимости в срочном порядке менять. Все эти процессы будут проходить в плановом режиме в зависимости от бюджетных средств. На сегодня документооборот в основном проводится в цифровом формате. В связи с этим дополнительных расходов не будет», - заверил глава Минюста.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената и Мажилиса рассматривают проект закона РК о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК.