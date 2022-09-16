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    Никаких проблем в документах граждан не возникнет - глава Минюста о процессе переименования столицы

    16 Сентября 2022, 10:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переименование столицы Казахстана в Астану не приведет к каким-либо изменениям в документах граждан. Об этом сообщил министр юстиции Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Переименование города не должно вносить сумятицу в обычный распорядок жизни казахстанцев. В связи с этим, будут ли необходимы какие-либо дополнительные меры, например, приведение в соответствие с новым названием документов граждан? Как это отразится на повседневной жизни?», - спросила депутат Наталья Дементьева на совместном заседании палат Парламента.

    Канат Мусин ответил, что изменение наименования столицы не приведет к каким-либо изменениям в документах граждан.

    «Документы будут также действительны с прежним названием столицы. Вместе с этим нет необходимости срочно менять документы граждан. Если будет указано прежнее название столицы, то все равно документ считается действительным. Кроме этого, филиалы «Правительства для граждан», а также государственные органы при оказании государственных услуг будут принимать документы граждан в прежнем режиме и это никак не скажется на наших гражданах, то есть, никаких проблем не возникнет», - заявил Канат Мусин.

    Также депутаты поинтересовались, потребует ли возврат прежнего названия столицы финансовых затрат.

    «Что касается финансовых затрат, то в городском маслихате при рассмотрении вопроса переименования столицы сказали, что не будет никаких дополнительных затрат. Изменение названий улиц, вывесок - то есть, в этом не будет необходимости в срочном порядке менять. Все эти процессы будут проходить в плановом режиме в зависимости от бюджетных средств. На сегодня документооборот в основном проводится в цифровом формате. В связи с этим дополнительных расходов не будет», - заверил глава Минюста.

    Ранее сообщалось, что депутаты Сената и Мажилиса рассматривают проект закона РК о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Мажилис Сенат Минюст
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