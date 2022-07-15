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    Никаких проблем не вижу - вице-премьер о статистике по КВИ в новых областях

    15 Июля 2022, 16:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов заявил, что проблем в части предоставления статистики заболеваемости коронавирусом в Улытауской, Абайской и Жетысуйской областях нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ералы Тугжанов ответил на вопрос относительно данных по заболевшим коронавирусом в новых трех областях.

    «Управление здравоохранения создано в Улытауском районе. Сегодня в оперативном режиме управление здравоохранения Карагандинской области помогает, налаживает систему. Нужно немного времени. Давайте все наберемся терпения. Структура, люди, финансовые ресурсы, заработные платы - все это организационные вопросы», - сказал Ералы Тугжанов в кулуарах заседания Правительства.

    Он также уточнил, что действующая система городского здравоохранения работает в Жезказгане.

    «Те цифры, которые у них есть, мы получаем. Надо понимать, что все структуры работают в реальном режиме. Это касается и города Семея. Серьезной обеспокоенности нет. Никаких проблем по объективным данным, которые сегодня дают, не вижу», - считает Ералы Тугжанов.

    Ранее сообщалось, что с 15 июля Министерством здравоохранения актуализирована матрица оценки эпидемиологической ситуации.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Здравоохранение Регионы Коронавирус в РК Ералы Тугжанов Абайская область Жетысуская область Улытауская область
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