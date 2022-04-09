Никаких предпосылок для резкого снижения цен на недвижимость в РК нет - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник президента Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко озвучила свой прогноз касательно ситуации на рынке недвижимости в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция только за март составила 3,7%, поэтому можно с уверенностью сказать, что данный показатель безусловно находит свое отражение в росте цен на квадратные метры», - отметила в беседе с корреспондентом агентства Нина Лукьяненко.

Она также прокомментировала возможное понижение или повышение цен в ближайшем будущем.

«Чего ждать дальше будет зависеть от того, какие еще меры государственной поддержки сектора недвижимости будут предприняты в ближайшем будущем, что будет происходить в мировой экономике и как это отразится на Казахстане. Если в ближайшие месяцы мы не увидим дополнительных неожиданных потрясений, то цены должны стабилизироваться, при том что никаких предпосылок для резкого снижения нет и скорее всего не будет», - считает Нина Лукьяненко.

Ранее Нина Лукьяненко сообщила, что в Казахстане наблюдается рост количества сделок купли-продажи недвижимости.