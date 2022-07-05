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    Никаких последствий для Казахстана не будет – Мининдустрии о судне «Жибек жолы»

    5 Июля 2022, 11:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прокомментировал ситуацию вокруг сданного Казахстаном в аренду судна «Жибек жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстанский перевозчик на законных основаниях передал в аренду данное судно; никаких ограничений по передаче российской компании, которая сейчас арендует это судно, не было. Ни международных, ни каких-то внутренних документов. Если арендатор этого судна каким-то образом нарушил законы какой-либо страны, в случае официального подтверждения данного факта, то наша компания будет инициировать меры по возвращению этого судна», - сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах Правительства.

    Он заверил, что эта ситуация не должна повлечь для Казахстана никаких последствий.

    «Для Казахстана не должно быть никаких последствий, потому что наша страна никогда не нарушала и не нарушает ни международное законодательство, ни те соглашения, которые мы ратифицировали в рамках международного соглашения, ни внутреннее законодательство РК», - отметил министр.

    «Когда мы передаем какое-то судно, мы ставим ограничения в части того, что на нем не должно быть осуществлено никаких незаконных перевозок – наркотиков, оружия, других запрещенных предметов. Мы будем ждать решения, потому что ситуация не до конца понятна», - добавил глава ведомства.

    Ранее в СМИ вышла информация о том, что Генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно.


    Фото: railways.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт Россия Украина Турция МИИР РК Эстония
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