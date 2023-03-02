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    Никаких документов по иску Jusan Holdings к нам не поступало – глава Минфина РК

    2 Марта 2023, 11:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК еще не получило никаких документов по иску Jusan Holdings в суд США. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пока никакого приглашения или какого-либо документа по этому поводу к нам не поступало. Обращение было в иностранной юрисдикции. Мы уверены, что там разберутся», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Глава Минфина заявил, что указанных в иске действий со стороны Правительства РК не было.

    «Вы же тоже отслеживаете в СМИ, со стороны Правительства никакого такого рода действий не было. Поэтому, я думаю, что суд разберется в этом процессе», - заявил Ерулан Жамаубаев.

    Журналисты уточнили, будет ли Казахстан отстаивать свою позицию в суде?

    «Ну, если необходимо будет – будем отстаивать Сперва нужно, чтобы иск приняли, соответствующие документы направили, мы пока еще этого не получали», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Ранее в СМИ сообщалось, что структуры Jusan подали встречный иск к Правительству Казахстана в суд американского штата Невада в попытке добиться приостановки процедуры возврата активов в казахстанскую юрисдикцию.

    Истцом выступает Jusan Holdings - материнская компания зарегистрированной в Великобритании Jusan Technologies. Она утверждает, что Правительство Казахстана использует незаконные методы, «излюбленные наиболее авторитарными и диктаторскими режимами», среди которых конфискация, экспроприация, угрозы и запугивание.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минфин РК
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