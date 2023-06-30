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    НИИ сельского хозяйства в СКО не хватает финансирования

    30 Июня 2023, 19:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены развивать научно-исследовательский институт сельского хозяйства, открытый 50 лет назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время выступления на международном форуме по развитию молочного животноводства первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов предложил передать НИИ в коммунальную собственность или в местный вуз.

    «Практически все молочно-товарные фермы привлекают консультантов из стран ближнего зарубежья. При этом потенциал исследовательских институтов не задействуется. Мы не усиливаем свою науку. У нас работает Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. У него колоссальный опыт и есть еще кадровый потенциал. В институте более 30 научных сотрудников, один доктор наук и семь кандидатов. Отсутствие должного финансирования существенно влияет на его деятельность, нет взаимодействия с зарубежными институтами. Нами был инициирован вопрос о передаче НИИ в коммунальную собственность или в СКУ им. М.Козыбаева. Просим Министерство сельского хозяйства дать оценку вопросу. Мы могли бы открывать школы животноводческой компетенции, обмениваться опытом на диалоговых площадках, выделять целевые средства на решение кадрового вопроса», - сказал М.Тасмаганбетов.

    Он добавил, что аграрии региона испытывают дефицит в ветеринарных работниках, зоотехниках. Выпускники вузов и средне-специальных учебных заведений не готовы работать в селе.

    «Ежегодно колледжи области выпускают до двух тысяч специалистов по сельскохозяйственному направлению и только 10-15% трудоустраиваются на селе. Считаю необходимым рассмотреть возможность поддержки сельских работников путем вовлечения их в программы льготного ипотечного кредитования, ускорить принятие программы по субсидированию строительства жилья, увеличить количество грантов для специальностей сельского хозяйства», - подчеркнул М.Тасмаганбетов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
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