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    НИИ курортологии и медицинской реабилитации создали в Казахстане

    31 Декабря 2022, 09:39

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - На базе Республиканского центра реабилитации «Бурабай» создан Научно-исследовательский институт курортологии и медицинской реабилитации, который станет единым научно-методическим центром развития курортологии в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Созданный НИИ курортологии и медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики Казахстан будет проводить научные, экспертные и комплексные исследования природных лечебных грязей, минеральных вод, климатических особенностей регионов для развития санаторно-курортной отрасли.Единый методический центр на базе НИИ возьмет на себя разработку единых стандартов в этой сфере, станет проводником новых технологий в профилактической и восстановительной медицине, куратором правовой и научно-организационной работы, также будет способствовать решению вопросов кадрового, материально-технического, консультативно-методического характера.

    В Министерстве здравоохранения отметили, что санаторно-курортное лечение должно стать действенной мерой в деле оздоровления населения.
    Акмолинская область Здравоохранение
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