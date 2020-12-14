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    Нигерия: полиция и армия разыскивают около 400 похищенных школьников

    14 Декабря 2020, 05:25

    ЛИОН. EURONEWS-КАЗИНФОРМ - Нигерийские военные вот уже несколько дней ведут поиски около 400 учащихся, пропавших без вести после вооруженного нападения на среднюю школу. Инцидент произошел пятницу в городе Канкара в штате Кацина на севере страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Сообщается, что группа бандитов на мотоциклах, открыв стрельбу, прорвались в здание школы, когда дети уже спали. Полицейские подразделения преследовали преступников. Вызволить удалось 200 учащихся. Некоторые спаслись бегством. Затем к операции по спасению детей подключились армейские силы.

    Предполагается, что несовершеннолетних с целью выкупа похитили бандформирования, действующие на северо-западе Нигерии. Власти обещают сделать все возможное, чтобы как можно скорее освободить школьников.

    Напомним, в апреле 2014 года члены радикальной исламистской группировки «Боко Харам» похитили 276 девочек из школьного общежития в Чибоке на северо-востоке штата Борно. Около 100 девушек все еще числятся пропавшими без вести.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Африка
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