Нигериец временно ослеп, пытаясь побить мировой рекорд по плачу

АБУДЖА. КАЗИНФОРМ – Мужчина в Нигерии буквально выплакал глаза — он временно ослеп при попытке установить мировой рекорд по плачу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Post.

Мужчина по имени Тембу Эбере частично потерял зрение, когда целую неделю безостановочно рыдал во время одной из многих попыток попасть в Книгу рекордов Гиннесса, охвативших африканскую нацию, сообщает BBC.

По словам Эбере, после попытки установить мировой рекорд по плачу у него начались головные боли, опухли лицо и глаза, он частично ослеп на 45 минут.

«Мне пришлось изменить стратегию и уменьшить силу рыданий», — заявил Эбере изданию, добавив, что он полон решимости завершить свою «слезоточивую» миссию, даже несмотря на то, что он не подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса и его рекорд не будет засчитан.

Он стал одним из многих нигерийцев, стремящихся установить мировые рекорды с мая этого года.

Дело в том, что 26-летняя шеф-повар по имени Хильда Бачи из Нигерии официально готовила 93 часа и 11 минут в ресторане Лагоса. Мало того, что ее подбадривали в забегаловке, где она работает, знаменитости и даже вице-президент страны Лаоса ринулись на официальный сайт Книги рекордов Гиннесса, который из-за этого два дня не работал, сообщает The Telegraph.

Ее кулинарное достижение вызвало помешательство среди 200 миллионов жителей Нигерии, многие из которых пытались установить собственные рекорды.

Школьный учитель по имени Джон Обот, например, заявил BBC News, что в сентябре постарается провести 140 часов, читая вслух классическую литературу.

Другая жительница Нигерии попыталась установить рекорд по длительности массажа и потеряла сознание через 50 часов. Для рекорда этого хватило, хотя она тоже заранее не подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает BBC.

Книга рекордов Гиннесса уже призвала нигерийцев быть осторожными с их безумными попытками и посоветовала претендентам на рекорды зарегистрироваться, иначе их достижения могут быть не учтены.