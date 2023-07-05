Нидерланды запретят использование телефонов и гаджетов в школах

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ – В Нидерландах будет запрещено использовать разнообразные устройства, включая мобильные телефоны, во время уроков, так как они мешают процессу обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Инициатива правительства страны будет внедрена в сотрудничестве со школами и должна вступить в силу в начале следующего года.

В рамках инициативы будут сделаны некоторые исключения, в том числе для учащихся с определенными медицинскими потребностями или инвалидностью, а также для уроков, упор на которых делается именно на цифровые навыки.

Запрет пока не имеет юридической силы, но вполне может быть закреплен юридически в будущем.

«Несмотря на то, что мобильные телефоны почти неразрывно связаны с нашей жизнью, им не место в классе», — заявил министр образования Нидерландов Робберт Дейкграаф. - Учащиеся должны иметь возможность сосредоточиться и иметь все возможности хорошо учиться. Из научных исследований мы делаем вывод, что мобильные телефоны мешают этому».

Различные исследования показали, что ограничение времени, проводимого детьми перед экраном гаджетов, положительно влияет на познавательные способности и концентрацию.

Использование планшетов, а также «умных» часов, тоже будет запрещено на уроках в Нидерландах.

Правительство заявило, что школы сами должны будут согласовать четкие правила с учителями, родителями и учениками, в том числе хотят ли они полностью запретить использование устройств в школах.

Решение о запрете использования гаджетов может быть пересмотрено в конце 2024/2025 учебного года на основании результатов эксперимента. Также будет решено, вводить ли в стране юридический запрет на гаджеты.

Аналогичное решение было принято в Финляндии на прошлой неделе.

Правительство Финляндии объявило, что внесет изменения в закон, чтобы упростить ограничение использования телефонов в школах.

Другие страны, включая Англию и Францию, также предложили запретить мобильные телефоны для улучшения обучения.