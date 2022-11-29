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    Нидерланды победили Катар и выиграли группу «А» чемпионата мира

    29 Ноября 2022, 22:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Нидерландов победила команду Катара в матче чемпионата мира и выиграла группу «А», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вновь не впечатлили «оранжевые» своей игрой, но снова победили, что дало им право выйти в следующий круг с первого места. Так как, группу «В» с большой долей вероятности выиграет сборная Англии, то это достижение даст голландцам возможность избежать встречи с родоначальниками футбола на такой ранней стадии. С упорной борьбы началась игра, катарцы старались не уступать именитым гостям хотя бы в своем желании победить. Ближе к середине тайма Депаю удался эффектный удар «ножницами», но неточно. Следом Классен пробивал со «второго этажа», но тоже мимо цели. А на 26-ой минуте добились своего «оранжевые» - Гакпо приблизился к штрафной и нанес точный удар со средней дистанции – Баршам не дотянулся.

    В самом начале второго тайма голландцы удвоили преимущество – после навеса с правого фланга вынос защитников подкараулил Депай, чей выстрел заблокировали защитники, но на добивании четко сыграл Де Йонг – 2:0. И без того невысокий темп игры после этого упал окончательно. Голландцам больше было не нужно, катарцам все стало понятно гораздо раньше. Команды доигрывали матч. Тем не менее, могли увеличить счет уже в добавленное время «оранжевые», но Бергхейс попал в перекладину из-за пределов штрафной.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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