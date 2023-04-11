Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Нидерланды остаются ведущим экспортером цветов в Евросоюзе

    11 Апреля 2023, 14:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году Европейский союз экспортировал луковицы орхидей, гиацинтов, нарциссов и тюльпанов на общую сумму 100,6 млн евро, а импорт составил 30,9 млн евро. Такие статистические данные приводит европейский Eurostat, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Из всех стран ЕС только на Нидерланды приходится 81% всего экспорта этих луковиц (82 млн евро).

    Доля других ведущих экспортеров в общем объеме экспорта была ниже 10%: Литва (7%, эквивалент 6,7 млн ​​евро), Польша (5%, 4,8 млн евро), Дания (2%, 2,1 млн) и Латвия (2%, 2,0 млн евро).

    Данные также показывают, что большая часть луковиц орхидей, гиацинтов, нарциссов и тюльпанов экспортируется на территорию Европы.

    Швейцария является основным партнером ЕС по этому продукту, импортируя эти товары на сумму 31,3 млн евро (31% от общей суммы).

    Далее следуют Великобритания (21,4 млн евро, 21% экспорта ЕС), Норвегия (11,5 млн евро, 11%), Россия (9,4 млн евро, 9%) и Украина (5,5 млн евро, 5%).

    ЕС также экспортирует другие луковицы, клубни, клубневые корни, клубнелуковицы, кроны и корневища в росте или цветении на сумму 20,9 млн евро, при этом Нидерланды также являются основным экспортером в этой категории (10,5 млн евро; 50% от общего экспорта).

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Мировые новости Нидерланды
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бельгийский порт принимает один из крупнейших контейнеровозов в мире
    Судан закрывает воздушное пространство до 30 апреля
    Индия запустила в космос два сингапурских спутника
    Власти северных городов Италии получили право нормировать подачу воды
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров