Нидерланды остаются ведущим экспортером цветов в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году Европейский союз экспортировал луковицы орхидей, гиацинтов, нарциссов и тюльпанов на общую сумму 100,6 млн евро, а импорт составил 30,9 млн евро. Такие статистические данные приводит европейский Eurostat, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Из всех стран ЕС только на Нидерланды приходится 81% всего экспорта этих луковиц (82 млн евро).

Доля других ведущих экспортеров в общем объеме экспорта была ниже 10%: Литва (7%, эквивалент 6,7 млн ​​евро), Польша (5%, 4,8 млн евро), Дания (2%, 2,1 млн) и Латвия (2%, 2,0 млн евро).

Данные также показывают, что большая часть луковиц орхидей, гиацинтов, нарциссов и тюльпанов экспортируется на территорию Европы.

Швейцария является основным партнером ЕС по этому продукту, импортируя эти товары на сумму 31,3 млн евро (31% от общей суммы).

Далее следуют Великобритания (21,4 млн евро, 21% экспорта ЕС), Норвегия (11,5 млн евро, 11%), Россия (9,4 млн евро, 9%) и Украина (5,5 млн евро, 5%).

ЕС также экспортирует другие луковицы, клубни, клубневые корни, клубнелуковицы, кроны и корневища в росте или цветении на сумму 20,9 млн евро, при этом Нидерланды также являются основным экспортером в этой категории (10,5 млн евро; 50% от общего экспорта).



