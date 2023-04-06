Нидерланды назвали сорт тюльпанов в честь первой леди США

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Первая леди США удостоилась чести от Королевства Нидерландов – в честь Джилл Байден был назван сорт тюльпанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Посол Нидерландов в США Андре Хаспелс вручил супруге Джо Байдена букет тюльпанов с красновато-оранжевыми бахромчатыми лепестками во время торжественной церемонии в его официальной резиденции в Вашингтоне в среду.

В ходе церемонии Джилл Байден отметила, что для нее большая честь стать частью такой прекрасной традиции.

«В это счастливое время пусть ослепительно оранжевый цвет этих тюльпанов будет напоминанием о многих веснах, которые разделили наши народы, и станет маяком дружбы, которую мы продолжаем укреплять сегодня», — заявила она.

Традиция называть сорта тюльпанов в честь первых леди США берет начало еще с конца 1800-х годов. Первой супругой президента США, удостоившейся подобной чести, стала Фрэнсис Фолсом Кливленд, жена президента Гровера Кливленда.

Жена президента Джорджа Буша-младшего Лора также получила «свой букет тюльпанов» в 2004 году. В общей сложности, Нидерланды называли сорта тюльпанов в честь первых леди США семь раз.

Известно, что Джилл Байден любит свежесрезанные цветы - у нее есть сад в Белом доме.

Нидерланды ежегодно экспортируют в США более 450 миллионов луковиц тюльпанов.



