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    Нидерланды назвали сорт тюльпанов в честь первой леди США

    6 Апреля 2023, 21:23

    АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Первая леди США удостоилась чести от Королевства Нидерландов – в честь Джилл Байден был назван сорт тюльпанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Посол Нидерландов в США Андре Хаспелс вручил супруге Джо Байдена букет тюльпанов с красновато-оранжевыми бахромчатыми лепестками во время торжественной церемонии в его официальной резиденции в Вашингтоне в среду.

    В ходе церемонии Джилл Байден отметила, что для нее большая честь стать частью такой прекрасной традиции.

    «В это счастливое время пусть ослепительно оранжевый цвет этих тюльпанов будет напоминанием о многих веснах, которые разделили наши народы, и станет маяком дружбы, которую мы продолжаем укреплять сегодня», — заявила она.

    Традиция называть сорта тюльпанов в честь первых леди США берет начало еще с конца 1800-х годов. Первой супругой президента США, удостоившейся подобной чести, стала Фрэнсис Фолсом Кливленд, жена президента Гровера Кливленда.

    Жена президента Джорджа Буша-младшего Лора также получила «свой букет тюльпанов» в 2004 году. В общей сложности, Нидерланды называли сорта тюльпанов в честь первых леди США семь раз.

    Известно, что Джилл Байден любит свежесрезанные цветы - у нее есть сад в Белом доме.

    Нидерланды ежегодно экспортируют в США более 450 миллионов луковиц тюльпанов.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    США Мировые новости Нидерланды
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