Нидерланды, Италия, Германия и Франция создали альянс для разработки вакцины от коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нидерланды, Италия, Германия и Франция создали альянс для разработки вакцины от коронавируса. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Четыре страны будут вести переговоры с потенциальными производителями и фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить производство вакцины на европейской территории, где это возможно, обеспечить производство достаточного количества вакцины, а также доступность вакцины для всех стран ЕС и стран с низким уровнем дохода, особенно в Африке.

Как говорится в заявлении министерства Нидерландов, четыре страны, входящие в альянс, «убеждены, что для достижения результатов необходимы совместная стратегия и совместные инвестиции. Они создали «Альянс за инклюзивную вакцину», чтобы ускорить процесс разработки и гарантировать доступ к эффективной вакцине».



