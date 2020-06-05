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    Нидерланды, Италия, Германия и Франция создали альянс для разработки вакцины от коронавируса

    5 Июня 2020, 10:24

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нидерланды, Италия, Германия и Франция создали альянс для разработки вакцины от коронавируса. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Четыре страны будут вести переговоры с потенциальными производителями и фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить производство вакцины на европейской территории, где это возможно, обеспечить производство достаточного количества вакцины, а также доступность вакцины для всех стран ЕС и стран с низким уровнем дохода, особенно в Африке.

    Как говорится в заявлении министерства Нидерландов, четыре страны, входящие в альянс, «убеждены, что для достижения результатов необходимы совместная стратегия и совместные инвестиции. Они создали «Альянс за инклюзивную вакцину», чтобы ускорить процесс разработки и гарантировать доступ к эффективной вакцине».

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Здравоохранение Евросоюз
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