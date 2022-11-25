Нидерланды и Эквадор не выявили победителя на ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вничью со счетом 1:1 завершился матч чемпионата мира между сборными Нидерландов и Эквадора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очень размеренно начали команды, присматриваясь друг другу, и не совершая резких спуртов. Тем внезапнее получился гол сборной Нидерландов уже на 6-й минуте матча: Классен на линии штрафной оставил мяч Гакпо и тот мощно пробил в левый от себя угол, вратарь не среагировал.

В одной из ответных атак Валенсия после скидки партнеров бил с отскоком от земли, но защитники вынесли мяч. Забив гол, «оранжевые» существенно сбавили обороты, всем своим видом показывая, что не собираются форсировать события при выгодном для себя счете. Эквадорцам удалось провести несколько симпатичных атак, но очень хладнокровно играли игроки обороны европейцев, а на последнем рубеже был надежен Нопперт. Уже в добавленное к тайму время эквадорцы сумели забить гол – отличился Эступиньян, удачно сыгравший на добивании. Но позже гол был отменен – пущенный Эступиньяном мяч задел по пути его партнера по команде Джексона Поросо и изменил траекторию, Поросо же находился в положении вне игры. На том тайм и завершился.

Зато в начале второго тайма отличился Эннер Валенсия, добивший мяч в сетку после удара Эступиньяна, уже из легального положения. Пора просыпаться «оранжевым», если они не хотят осложнить себе турнирное положение.

Оживилась игра, голландцы вынужденно пошли вперед и едва не нарвались на разящую контратаку. Видимо, добивание сегодня – это конек эквадорцев. После длинного прострела с правого фланга бил Валенсия, по отскочившему от ван Дейка мячу мощно с линии штрафной бил Плата, но лишь сотряс перекладину. До конца встречи команды обменивались атаками, немного ближе к успеху были южноамериканцы, которые и атаковали больше, но счет так и не изменился – 1:1.

Фото: Sports.kz

