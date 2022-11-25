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    Нидерланды — Эквадор: где и когда смотреть матч ЧМ-2022 по футболу

    25 Ноября 2022, 14:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 ноября в Аль-Райане на стадионе «Халифа» состоится матч группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Нидерландов и Эквадора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Нидерланды — Эквадор начнется в 22:00 по астанинскому времени. Посмотреть эту игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».

    Напомним, в первом матче на чемпионате мира в Катаре сборная Нидерландов одержала победу над командой Сенегала — 2:0. Голы забили Коди Гакпо (84-я минута) и Дави Классен (90+9).

    Сборная Эквадора в своем первом матче встречалась с Катаром и также победила со счетом 2:0. Дубль в том матче оформил Эннер Валенсия — он отличился на 16-й (с пенальти) и 31-й минутах.


    Фото: sports.kz
    Спорт Футбол Нидерланды Чемпионат мира по футболу
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