Нидерландские роботы будут доить коров в Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане подписали меморандум нидерландская компания по производству сельхозтехники Lely group и казахстанское крестьянское хозяйство «БИК» о сотрудничестве по созданию автоматизированной молочной фермы в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в планах построить здесь в Казахстане несколько ферм, полностью роботизированных. Казахстан мы уже изучили. У нас тут есть два партнера, один в городе Павлодаре, второй – в Актобе. Мы будем с ними работать, товары этих двух партнеров продаются по всей стране», - сказал представитель нидерландской компании в странах СНГ Йерун Кайзер в кулуарах казахстанско-голландского бизнес-форума.

По его словам, компания первая в мире начала производить роботов для доения и кормления коров. Один робот может доить 60 коров три раза в сутки. Завод производит около 4 тыс. роботов ежегодно, стоимость одного такого аппарата – около 150 тыс. евро для фермеров.

Он отметил, что в ближайшем будущем представительство компании в России планирует релоцироваться в Казахстан.

«Планируется открыть небольшой офис и склад в Астане, где будет работать местный персонал», - добавил Йерун Кайзер.

Фото: agrartechnikonline.de