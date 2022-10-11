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    Нидерландские роботы будут доить коров в Павлодарской области

    11 Октября 2022, 16:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане подписали меморандум нидерландская компания по производству сельхозтехники Lely group и казахстанское крестьянское хозяйство «БИК» о сотрудничестве по созданию автоматизированной молочной фермы в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас в планах построить здесь в Казахстане несколько ферм, полностью роботизированных. Казахстан мы уже изучили. У нас тут есть два партнера, один в городе Павлодаре, второй – в Актобе. Мы будем с ними работать, товары этих двух партнеров продаются по всей стране», - сказал представитель нидерландской компании в странах СНГ Йерун Кайзер в кулуарах казахстанско-голландского бизнес-форума.

    По его словам, компания первая в мире начала производить роботов для доения и кормления коров. Один робот может доить 60 коров три раза в сутки. Завод производит около 4 тыс. роботов ежегодно, стоимость одного такого аппарата – около 150 тыс. евро для фермеров.

    Он отметил, что в ближайшем будущем представительство компании в России планирует релоцироваться в Казахстан.

    «Планируется открыть небольшой офис и склад в Астане, где будет работать местный персонал», - добавил Йерун Кайзер.

    Фото: agrartechnikonline.de

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Сельское хозяйство Сотрудничество Нидерланды
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