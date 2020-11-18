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    Нидерландские бизнесмены планируют наладить производство картофеля фри в Жамбылской области

    18 Ноября 2020, 19:29

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Для обсуждения общих проектов прибыл в регион Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Андре Картенс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, нидерландская компания «Farm Frites Beheer» совместно с местным ТОО «К-Агро Холдинг» планирует построить завод по производству картофеля фри в Шуском районе. Проект оценен в 145 миллионов долларов. В случае реализации откроются 240 новых рабочих мест. Планируется сдать завод в эксплуатацию в 2023 году.

    Глава региона Бердибек Сапарбаев в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов заверил, что инвесторам будет оказана всемерная поддержка.

    На данный момент уже обозначено местоположение будущего завода, подведена необходимая инфраструктура.

    «Главная задача – быстрее приступить к строительству. Время идет. Предприятие нам нужно, его продукция будет экспортироваться», - отметил Бердибек Сапарбаев.

    «Задержка строительства невыгодна и для нас. Я специально прибыл, чтобы узнать, какие есть вопросы. Из ваших слов понимаю, что цели у нас одни», - ответил Андре Картенс.

    По словам советника председателя совета директоров «К-Агро Холдинг» Жениса Осербая, прежде чем начать строительство завода, инвесторы хотят посадить картофель на 65 гектарах и проверить уровень производительности.

    На встрече присутствовал заместитель министра сельского хозяйства Нурбек Дайырбеков, который отметил перспективность общего проекта и подчеркнул, что можно реализовать и другие проекты с нидерландской стороной.

    «Жамбылская область считается аграрно-индустриальной. В горной местности хорошо растут овощи, ягоды, фрукты, особенно яблоки. Земля плодородная. После реализации этого проекта будем готовить новые. Мы готовы расширять масштабы взаимного сотрудничества, и заинтересованы в увеличении числа инвесторов», - подытожил Бердибек Сапарбаев.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Минсельхоз
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