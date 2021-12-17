Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Казахстана

    17 Декабря 2021, 19:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия независимости Республики Казахстан фасады ряда известных зданий и достопримечательностей за рубежом были подсвечены в цвета казахстанского флага, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    Среди них - Ниагарский водопад в Канаде, фонтан Сибелес перед мэрией Мадрида (Испания), площадь Свободы в центре Таллинна (Эстония), здание Посольства РК в Лондоне (Великобритания), телебашня в Тбилиси (Грузия), мост над Адой и Бранков мост, а также Дворец «Албания» в Белграде (Сербия), здание Союза торговых палат и товарных бирж в Анкаре (Турции), здание ADNOC Tower в Абу-Даби (ОАЭ), Kingdom Tower в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), гостиницы «Шератон» в Дохе (Катар), Монумент Революции и Колонна Независимости в Мехико (Мексика).

    На площадях американских городов Нью-Йорк, Филадельфия, Хьюстон, Гонолулу, Балтимор и Тампа состоялись торжественные церемонии поднятия флага Казахстана, а здание мэрии Сан-Франциско было подсвечено цветами казахстанского флага. Также флаг нашей страны был поднят над ратушей в г.Быдгощ (Польша).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Видео День Независимости 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Жол жолға жалғасады, ел елге жалғасады» - глава МИД Беларуси встретил пословицей делегацию из Казахстана
    О чем договорились министры иностранных дел Казахстана и Беларуси в Минске
    Была теплой и открытой – Мурат Нуртлеу о встрече с Александром Лукашенко
    О чем говорили на встрече Мурат Нуртлеу и Александр Лукашенко
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане