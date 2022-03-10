Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Ни одного случая коронавируса не выявили за сутки в Алматинской области

    10 Марта 2022, 11:17

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Ни одного случая COVID-19 не выявили за сутки в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, на 10 марта в регионе первый компонент вакцины получили 1 007 275 (84%) человек, вторым привиты 912 291 (76 %) человек.

    Первый компонент вакцины Pfizer получили 96 024 подростков, 4180 беременных и 15 874 женщины в период лактации. Вторым компонентом привиты 67 518 подростков, 3081 беременная и 11 257 женщин в период лактации.

    Курс ревакцинации прошли 236 639 человек.

    Для населения задействовано 318 медицинских, 76 мобильных бригад и 17 передвижных медицинских комплексов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске