Ни одного преступления: количество безопасных сел увеличилось в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ранее сообщалось, что в 10 селах, расположенных в шести районах Актюбинской области, за последние два года не было зарегистрировано ни одного преступления. Спустя три месяца их количество увеличилось до 14 сел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Это села Курылыс, Шенбертал, Жаныс би, Куйлыс Иргизского, Амангельды Алгинского, Булакты и Миялыколь Мугалжарского, Таскопа Темирского, Акколь, Актасты, Толыбай, Кайракты Айтекебийского, Тассай Хромтауского районов.

К примеру, в селе Булакты Егиндыбулакского сельского округа Мугалжарского района сегодня в 105 домах проживают 476 жителей.

Единство жителей села и отсутствие правонарушений не могут не радовать. Этот достижение отчасти является результатом усердной деятельности акима Егиндыбулакского сельского округа Алимжана Андакулова и участкового инспектора полиции округа Дастана Сактаганова.

Егиндыбулакский сельский округ был основан в 1929 году с центром в селе Шиили. В 1931 году центром стал населенный пункт Родник. В 2008 году название села сменили на Булакты.

За последние годы в рамках акции «Туған жерге тағзым» в селе Булакты проведен ряд работ по благоустройству. В том числе был открыт парк для отдыха жителей и установлен памятник лошади по кличке Актангер. Также в селе Миялыколь установлена вышка сотовой связи. Проведен капитальный ремонт основной школы с. Булакты, здесь же планируется строительство медицинского пункта.