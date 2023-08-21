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    21:21, 20 Август 2023 | GMT +6

    Ни одного преступления: количество безопасных сел увеличилось в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ранее сообщалось, что в 10 селах, расположенных в шести районах Актюбинской области, за последние два года не было зарегистрировано ни одного преступления. Спустя три месяца их количество увеличилось до 14 сел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Это села Курылыс, Шенбертал, Жаныс би, Куйлыс Иргизского, Амангельды Алгинского, Булакты и Миялыколь Мугалжарского, Таскопа Темирского, Акколь, Актасты, Толыбай, Кайракты Айтекебийского, Тассай Хромтауского районов.

    К примеру, в селе Булакты Егиндыбулакского сельского округа Мугалжарского района сегодня в 105 домах проживают 476 жителей.

    Единство жителей села и отсутствие правонарушений не могут не радовать. Этот достижение отчасти является результатом усердной деятельности акима Егиндыбулакского сельского округа Алимжана Андакулова и участкового инспектора полиции округа Дастана Сактаганова.

    Егиндыбулакский сельский округ был основан в 1929 году с центром в селе Шиили. В 1931 году центром стал населенный пункт Родник. В 2008 году название села сменили на Булакты.

    За последние годы в рамках акции «Туған жерге тағзым» в селе Булакты проведен ряд работ по благоустройству. В том числе был открыт парк для отдыха жителей и установлен памятник лошади по кличке Актангер. Также в селе Миялыколь установлена вышка сотовой связи. Проведен капитальный ремонт основной школы с. Булакты, здесь же планируется строительство медицинского пункта.


    Теги:
    Общество Актюбинская область Безопасность Борьба с преступностью для mail.ru
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