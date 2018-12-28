Ни одна идеология не приживется на пустом месте - Даурен Абаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал выступление казахстанского предпринимателя Маргулана Сейсембаева на Форуме стратегических инициатив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своей речи известный предприниматель рассуждал о государственной идеологической политике и ее эффективности. Что я об этом думаю? Для начала я считаю, что основной посыл выступления - правильный. Действительно, мы не временщики в этой стране, мы должны думать о ее будущем. Мы должны каждодневно пытаться что-то делать для ее развития и процветания», - сообщил он в видеоролике, опубликованном в Facebook.

При этом, в ряде конкретных моментов министр не согласен с Маргуланом Сейсембаевым.



«Сегодня в нашей стране с таким понятием, как идеология часто злоупотребляют различного рода эксперты. Они считают, что стоит настроить в головах людей правильные мировоззренческие винтики, как все проблемы экономического и социально-политического плана сойдут на нет. Это довольно упрощенное понимание роли идеологии в жизни общества. Нужно понимать, что ни одна идеология не приживется в массах на пустом месте», - подчеркнул глава МИК.

Для этого, особо отметил он, нужны соответствующие инструменты, институты и социально-экономические условия.

«Бесспорно, процитированный господином Сейсембаевым отрывок Декларации независимости США о том, что все люди рождены равными, очень красив. Однако, большинство из тех, кто подписывал ее, были рабовладельцами. И американцы прошли 200-летний путь, прежде чем полноценно воплотили эти слова в реальность и отказались, к примеру, от сегрегации афроамериканского населения», - пояснил министр.

При этом Даурен Абаев сообщил, что не утверждает, что казахстанская идеологическая политика совершенна. Но она, подчеркнул он, работает.

«Разве мир и согласие на нашей земле - это не результат идеологии? В Казахстане не дискриминируют по цвету кожи и разрезу глаз. А ведь еще 70 лет назад эта дискриминация лежала на основе идеологии некоторых развитых государств. В нашей стране ты можешь верить в бога, можешь быть атеистом, можешь быть мусульманином, христианином, буддистом. Можешь строить храмы, свободно отправлять религиозные обряды. В это же время, в отдельных частях света допускается геноцид только потому, что кто-то верит не в того бога», - рассказал министр.

Даурен Абаев считает, что казахстанская молодежь патриотична, «готова в любой момент встать на защиту Родины».

«Наши ребята, где бы они ни находились: на международных соревнованиях, олимпиадах, чемпионатах, как святыне относятся к нашему флагу. Разве это не идеология? И по поводу того, что мы не хотим меняться, я хочу ответить, в новой реальности внутреннее стремление к обновлению - это ключевой принцип нашего развития. Чтобы выжить - надо измениться. Кто не сделает этого, будет заметен тяжелым песком истории. И это не мои слова, это цитата из программы «Рухани жаңғыру», - заключил Даурен Абаев.