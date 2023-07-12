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    Ни один регион не должен допустить срыва отопительного сезона – Алихан Смаилов

    12 Июля 2023, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ни один регион не должен допустить срыва отопительного сезона, а также крупных аварий. Об этом сегодня заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особенно это актуально для северных областей, где короткий строительный сезон и раннее начало отопительного периода. Ремонты должны проводиться четко по установленным графикам. В текущем году будут отремонтированы примерно 6 тысяч км инженерных сетей. Это крайне изношенные объекты инфраструктуры, которые требуют немедленной модернизации», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина сообщил, что монополистам будут переданы более 25 тысяч км бесхозных коммунальных сетей. Они должны привести их в порядок.

    «Все эти изменения должны почувствовать наши граждане», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр в связи с этим дал ряд поручений.

    «В этой связи хочу обратить внимание на следующее. Первое. Министерству финансов совместно с Агентством по финансовому мониторингу обеспечить контроль за надлежащим исполнением инвестиционных программ коммунальными предприятиями и станциями. Второе. Министерствам экономики, энергетики и индустрии не допустить необоснованного роста тарифов и обеспечить защиту прав потребителей. Третье. Министерству экономики, энергетики и индустрии совместно с акиматами до конца сентября обеспечить завершение всех ремонтных работ коммунальной инфраструктуры. Четвертое. Министерствам экономики, индустрии, энергетики совместно с акиматами разработать Дорожную карту по передаче бесхозяйных коммунальных сетей в собственность монополистов. Пятое. Акиматам необходимо совместно с коммунальными предприятиями до 1 октября определить потребность в ремонтных работах на следующий год», - резюмировал Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Регионы Казахстана Отопительный сезон Алихан Смаилов
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