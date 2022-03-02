Ни один оросительный канал не приведен в порядок в Жамбылской области - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Невыполнение поручений руководства области по реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений к началу вегетационного периода обсуждали в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, через Европейский банк реконструкции и развития выделены средства на реализацию 34 проектов по реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в районах Жамбылской области.

Месяц назад на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева состоялся обстоятельный разговор по вопросам завершения ремонтно-строительных работ на этих водных объектах. Проблему каждого объекта глава региона обсудил персонально с каждым ответственным подрядчиком, выслушал причины срыва сроков и поручил немедленно выполнить обязательства.

Как отметили в пресс-службе акимата Жамбылской области, ход работ по проектам ЕБРР не сходит с повестки дня из-за несвоевременного выполнения протокольных поручений акима области и профильного министерства.

На нынешнем совещании с представителями подрядных организаций аким области раскритиковал работу регионального филиала «Казводхоз», профильных ведомств за слабый контроль над ходом работ на водных объектах.

Выяснилось, что выделенные Европейским банком реконструкции и развития средства освоены всего лишь на 32 процента. Вместо заслушивания обширных докладов аким области устроил разборов полетов.

«Месяц назад было проведено расширенное совещание с участием вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Серика Кожаниязова, генерального директора РГП «Казводхоз» Алтая Елжасова. По результатам обсуждения создана специальная рабочая группа, ответственным лицам и подрядным организациям даны конкретные поручения, установлен план-график. Я лично объездил районы и проинспектировал ход работ. Результаты работ на данный момент оставляют желать лучшего. Ни одно протокольное поручение не выполнено. Строительные фирмы нарушили все возможные дед-лайны. А вегетационный период вот-вот начнется. В районах аграрии уже приступили к посевной кампании. Их волнует только один вопрос: хватит ли поливной воды? Что мы скажем фермерам?», – возмутился глава региона.

«Столько времени потеряли. За последние два месяца мы никуда не продвинулись. Мы слышали обещания подрядчиков, но воз и ныне там. Было поручено за каждым участком закрепить ответственное лицо и увеличить количество строителей. Руководство регионального филиала «Казводхоз» не приняло конкретных мер. На отчетной встрече акимов районов с населением руководитель филиала должен участвовать и держать ответ перед населением за допущенные нарушения», - сказал аким области.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что серьезные упущения допущены проектировщиком ТОО «КазЮжГипроВодСтройПроект».

«Почему филиал «Казводхоз» доверяет сразу несколько проектов одному проектировщику? Почему не контролирует ход работ? Взять хотя бы, к примеру, многострадальный канал Райс. Необходимо подавать в среднем 3,5 кубометра воды вместо двух, утвержденных проектировщиком. При посещении канала все клятвенно заверяли, что работы будут завершены 15 марта. Осталось всего несколько дней, а работы там непочатый край. Такая же ситуация и по другим проектам. Ни один канал до сих пор не приведен в порядок», - возмутился аким области.

Каждый проект глава региона обсудил персонально с каждым ответственным подрядчиком и поручил немедленно выполнить обязательства. Бердибек Сапарбаев отметил, что обводными каналами, как в прошлом году, проблему не решить.

«Делаем, стараемся, работаем… Одни и те же ответы. Вместо пустых разговоров пора уже приступить к реальным делам. Жителям нужны конкретные результаты. Мы обещали крестьянам, и мы обязаны выполнить свое обещание», - потребовал аким области.

В ходе совещания выступил и генеральный директор РГП «Казводхоз» Алтай Елжасов.

«С нашей стороны все обязательства, если подрядчики правильно заполняют международные документы, выполняются вовремя. Руководители компании предупреждены, что, если они сорвут вегетационный период, дела в отношении этих подрядчиков будут переданы в правоохранительные органы», - сказал он.

Бердибек Сапарбаев потребовал все работы завершить до 1 апреля. Каналы должны быть готовы к началу вегетационного периода. В противном случае, в отношении ответственных лиц будут приняты жесткие меры.

Конкретные поручения даны заместителю акима области, курирующему эту сферу, акимам районов, руководителям управления сельского хозяйства, филиала «Казводхоз», руководителю РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов».

Также акимам районов поручено держать под контролем ситуацию с наполнением водохранилищ, водоемов, это касается Сарысуского, Кордайского, Жамбылского районов.

«В районах надо методом асар организовать очистку каналов. Подрядчикам дается последний шанс реабилитироваться в глазах крестьян. Для нас сейчас каждый день - на вес золота. Строительные фирмы совместно с заказчиком обязаны сделать все возможное, чтобы выполнить свои обязательства», - заключил аким области.