27 Августа 2022 10:41

Незначительное снижение экспорта товаров в 2023 году прогнозирует Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов озвучил прогноз на 2023 год по импорту и экспорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экспорт товаров по методологии платежного баланса в 2023 году снизится незначительно - на 0,9%, до $80,9 млрд США ввиду закладываемой Правительством сценарной корректировки высоких цен на сырье», - сказал Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства.

Импорт товаров, по его словам, будет оставаться на высоких уровнях и составит 45,7 млрд США.

«Нарастающий спрос на зарубежную продукцию будет связан с недостаточностью казахстанского производства для покрытия потребностей населения и бизнеса, а также большими объемами фискальных расходов», - добавил спикер.

Ранее заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов озвучил прогноз по снижению инфляции в 2023 году. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что в зависимости от изменений внешних и внутренних параметров разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2023 – 2027 годы.