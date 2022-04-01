Независимых экспертов будут приглашать для распределения премий среди НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров ответил на депутатский запрос касательно премий для НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день министерством вносятся изменения в правила предоставления премий для неправительственных организаций. Данные изменения будут в части исключения конфликта интересов экспертов, привлекаемых к проведению оценки заявок НПО, а также детализации норм по критериям рассмотрения, требованиям подачи заявок», - написал Аскар Умаров в своем ответе на депутатский запрос.

Наряду с этим, по его словам, для рассмотрения заявок претендентов на премию, привлекаются независимые эксперты, формируемые посредством подачи объявления на сайте, социальных сетях министерства, направления запросов в государственные органы, проявления инициативы со стороны самих экспертов, что уже демонстрирует открытость данного процесса.

«В этой связи сообщаем, что министерством проводится работа по рассмотрению кандидатур экспертов, инициирующих принять участие в оценке заявок НПО», - заключил министр.

Ранее министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал о новом подходе к грантовому финансированию неправительственных организаций.



