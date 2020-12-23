Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Независимые наблюдатели встретились с членами Народной партии Казахстана

    23 Декабря 2020, 16:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центре непартийного наблюдения за выборами прошла встреча с представителями Народной партии Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поводу наблюдателей: наша цель закрыть 100% избирательных участков. На сегодняшний день процесс регистрации наблюдателей и формирования списков до сих пор идет. То, что гражданское общество вовлекается в процесс наблюдения для нас очень важно. Потому что, действительно, если гражданское общество будет вовлечено во все эти процессы, это означает, что народ верит в выборы и сделает свой выбор, который положен ему по Конституции. И выборы будут гарантировано справедливыми», - сказал во время встречи председатель республиканского предвыборного штаба НПК Олжас Сыздыков.

    «У нас во всех областных центрах есть филиалы нашей партии, во всех городах республиканского значения и во всех районных комитетах. Соответственно, 105 тысяч членов нашей партии – это реальная цифра. Это и количество наблюдателей, и количество тех людей, кто будет доверенными лицами у нашей партии. Фактически, это все наши партийцы», - отметил представитель партии.

    Руководитель Центра непартийного наблюдения за выборами, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева напомнила, что в течение недели сотрудники Центра встречаются с представителями всех пяти партий.

    «В этой связи мы заинтересованы в получении информации о работе Народной партии Казахстана. В этом контексте мы готовимся оценить избирательную кампанию. В настоящее время мы сделали акцент на подготовке наблюдателей. Учитывая это, у Народной партии Казахстана тоже есть наблюдатели, доверенные лица. В ходе сегодняшнего обмена мнениями мы намерены ознакомиться с работой этих людей. Во время избирательной кампании также следует учитывать направление совместной работы. Общая цель всех нас – создать условия для того, чтобы эти выборы прошли на должном уровне и справедливо», - заключила она.

    Напомним, ранее в столице открылся Центр непартийного наблюдения за выборами.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Выборы Политические партии Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Политика США в отношении Центральной Азии
    Крупный лесной пожар, громкие отставки и развитие приграничья – как прошла неделя в РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске