Независимые наблюдатели проследят за выборами сельских акимов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области региональный филиал Центра непартийного наблюдения подготовил порядка 500 независимых наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В день выборов сельских акимов, 25 июля, они будут находиться на избирательных участках и следить за процессом голосования, подведением результатов.

«Впервые в стране пройдут прямые выборы сельских акимов. Для наблюдения за открытостью и законностью избирательного процесса создано республиканское общественное объединение «Центр непартийного наблюдения» с филиалами в регионах. В Карагандинской области организовано обучение порядка 500 независимых наблюдателей», – говорит председатель областного филиала Центра непартийного наблюдения Султан Шаймаганбет.

Он выразил уверенность, что независимые наблюдатели внесут свой вклад в честное и справедливое проведение выборов.

Напомним, в Карагандинской области первые выборы сельских акимов пройдут 25 июля в 149 населённых пунктах. На 75 мест претендуют 268 кандидатов: 81 – от политпартий и 187 самовыдвиженцев. Свой голос за будущего сельского главу смогут отдать более 81 тыс. избирателей.