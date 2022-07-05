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    Независимая лабораторная служба будет проверять качество строительства жилья в РК

    5 Июля 2022, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для усиления контроля качества жилищного строительства в действующее законодательство будут внесены поправки. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для усиления государственного контроля в результате многочисленных жалоб разработаны поправки в законодательство», - сообщил Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    По его словам, поправки предусматривают внедрение градостроительной экспертизы в целях исключения некачественного планирования застройки территории, внедрение планового контроля объектов на всех этапах строительства и участие инспекции государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) в приемке объектов в эксплуатацию.

    Кроме того, поправки подразумевают создание независимой государственной лабораторной службы для проведения лабораторного и технического обследования используемых материалов и качества выполненных работ.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Строительство Жилье Общество МИИР РК
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