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    Незарегистрированное оружие изъяли у мужчины в Уланском районе

    6 Сентября 2022, 11:24

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники криминальной полиции ОП Уланского района задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

    Так, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Кару» стражами правопорядка был задержан 59-летний житель села Манат, у которого во время проведения безотлагательного обыска в недостроенной летней кухне было обнаружено и изъято ружье марки «ТОЗ-8» и 20 патронов.

    Согласно заключению специалиста, изъятое является нарезным огнестрельным оружием, а именно мелкокалиберной однозарядной винтовкой модели «ТОЗ-8» калибра 5.6 мм, данная винтовка изготовлена заводским способом, и пригодна для выстрелов патронами калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения. Патроны в количестве 20 штук, изъятые у задержанного, предназначены для стрельбы из спортивно-охотничьего, нарезного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм, то есть являются боеприпасами для указанного вида оружия.

    Во время допроса злоумышленник свою вину отрицать не стал.

    По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия
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