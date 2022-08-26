Незарегистрированное огнестрельное оружие изымают полицейские в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские стражи порядка подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Кару», проводимого в целях предупреждения преступлений с применением огнестрельного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для предупреждения тяжких преступлений с применением боевого огнестрельного оружия, в целях изъятия из незаконного оборота оружия, боеприпасов, для проверки соблюдения сохранности зарегистрированного оружия их владельцами, на территории Жамбылской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Кару», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

При проведении оперативно-профилактического мероприятия в Кордайском районе сотрудники полиции задержали 60-летнего местного жителя, который незаконно хранил одно нарезное оружие марки «ТОЗ».

Еще один факт незаконного хранения оружия выявили у 41-летнего жителя Рыскуловского района. При проверке крестьянского хозяйства у его владельца были обнаружены два гладкоствольных ружья и одно нарезное без документов.

По данным фактам начато досудебное расследование по статье 287 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Назначена судебно-баллистическая экспертиза, отметили в правоохранительном ведомстве.

«Всего за пять дней жамбылские стражи порядка изъяли 33 вида огнестрельного оружия. Среди которых четыре боевых (пистолеты Макарова, ТТ, Вальтер, Стример), четыре травматических и два газовых пистолета, 23 гладкоствольных ружья и более 500 патронов разного калибра.

Как сообщалось ранее, схроны оружия обнаружили в Алматы и Жамбылской области. По январским событиям изъято 860 единиц оружия: 475 табельного и 379 гражданского оружия. В июле в Таразе обнаружен замаскированный схрон с автоматом Калашникова, ранее похищенным в департаменте полиции, два магазина к нему и более 30 боеприпасов. В районе автомобильных гаражей обнаружен пистолет Макарова, ранее похищенный в департаменте полиции. Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия.



