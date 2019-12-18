Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мнения

    Незаметный ураган: блогер о смысле Дня Независимости

    18 Декабря 2019, 22:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший преподаватель кафедры философии Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина, гражданский активист и блогер Самат Нуртаза в своем Facebook высказался о прошедшем праздновании Дня Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    «Мало кто заметил, но в конце ноября и начале декабря 2019 года произошел ураган событий. К сожалению, наше население, которое требует перемен, которое хочет либерализации, которое мечтает о демократии - этих перемен не заметило. А надо бы...

    Во-первых, впервые за 28 лет независимости на 16 декабря была проведена официальная церемония поднятия государственного Флага Республики Казахстан. Ранее на 16 декабря такого процесса замечено не было. А это смелый шаг.

    Во-вторых, Касым-Жомарт Токаев изменил градус философии самого 16 декабря. Почтив память погибших деятелей Алаш-Орды, народно-освободительного движения хана Кенесары и участников декабрьских событии 1986 года через свой Тwitter, Касым-Жомарт Кемелевич по сути дал новый курс для национальной идеи.

    Если ранее 16 декабря для многих граждан было «лишними 4 днями отдыха», то эти праздники показали, что со временем День Независимости будет ассоциироваться с доблестью наших предков. А это смелый шаг.

    В-третьих, каждый год все патриоты Казахстана твердили, требовали, кричали, что подготовка к празднованию Нового года не должно быть раньше Дня Независимости. Если раньше в конце ноября все торговые центры и места скопления людей больших городов были наряжены ёлками и гирляндами, то в этом году этого не было. А это значит, что «слышащее государство» о котором К. Токаев говорил в своем послании, реально существует, причем существует не только на словах и помпезных речах, но и применяется в деле. А это смелый шаг.

    Считаю, что народ должен чувствовать, предчувствовать, сочувствовать и участвовать во всех реформах и начинаниях президента республики Казахстан. Вместе - мы сила!»

    Автор:

    День Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нужно пересмотреть возраст выхода лесников на пенсию – эксперт
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане