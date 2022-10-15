Незаконный вывоз нефтепродуктов с территории РК пресекли пограничники

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С 8 по 11 октября Пограничная служба Комитета Национальной безопасности в железнодорожном пункте пропуска «Жайык» Западно-Казахстанской области предотвратила незаконный вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Транспортировка 20 цистерн с топливом осуществлялась грузовыми железнодорожными составами под видом растворителя битумных лаков «Уайт-спирит». Задержанный груз передан в департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе комитета.

Пограничная служба напоминает о действующих в Казахстане временных ограничениях на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.





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