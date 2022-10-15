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    Незаконный вывоз нефтепродуктов с территории РК пресекли пограничники

    15 Октября 2022, 11:58

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С 8 по 11 октября Пограничная служба Комитета Национальной безопасности в железнодорожном пункте пропуска «Жайык» Западно-Казахстанской области предотвратила незаконный вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    «Транспортировка 20 цистерн с топливом осуществлялась грузовыми железнодорожными составами под видом растворителя битумных лаков «Уайт-спирит». Задержанный груз передан в департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе комитета.

    Пограничная служба напоминает о действующих в Казахстане временных ограничениях на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.


    Фото: t.me/KNB_kz
    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Пограничники Нефть Регионы КНБ
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