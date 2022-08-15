Незаконный вывоз более 3,5 тыс. тонн мазута и судового топлива пресекли в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Факт незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах пресечен департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с июля 2022 года у компании отсутствовал паспорт производства для нефтеперерабатывающего завода РК. Несмотря на отсутствие обязательных разрешительных документов ТОО продолжили осуществлять незаконное производство, хранение, переработку и перевозку нефтепродуктов.

Как результат, своевременно принятыми мерами предотвращен незаконный вывоз за пределы страны более 3,5 тысяч тонн мазута, судового топлива и нафты под видом других нефтепродуктов.

По данному факту ведется следствие. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Фото: alwatanpress.com



