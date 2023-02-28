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    Незаконный старатель погиб на шахте в Бестобе

    28 Февраля 2023, 14:44

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В полицию Степногорска поступило сообщение, что на 520-м горизонте шахты «Центральная» зарегистрирован факт гибели мужчины, 1993 г.р. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ/

    Предварительно установлено, что ранее мужчина в группе лиц спустился на нижние горизонты шахты для незаконной добычи золотосодержащего материала.

    В результате обвала руды мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Трое других старателей подняли тело на поверхность.

    Начато досудебное расследование по ч.3 ст. 269-1 УК РК «Незаконное проникновение на охраняемый объект».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Происшествия МВД РК
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