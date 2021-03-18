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    Незаконный провоз крупной партии медикаментов предотвращен на границе Казахстана и России

    18 Марта 2021, 16:04

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области предотвращен незаконный провоз крупной партии медикаментов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Так, при осуществлении досмотра автомашины марки «ДАФ», следовавшей по маршруту «Москва (РФ) - Бишкек (КР) « с использованием инспекционно-досмотрового комплекса и волоконно-оптического эндоскопа были выявлены укрытые под основным грузом «домашние вещи» без сопроводительных документов медикаменты «Зиннат» (гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь) в количестве 19 200 штук ( 80 коробок по 240 упаковок). Р азрешительные документы на перевозимый груз отсутствовали, оценочная стоимость медикаментов составляет 36 384 000 тг.

    Следует отметить, что это не первая попытка незаконного провоза через территорию Казахстана медикаментов.

    Задержанный груз передан в департамент экономических расследований по Актюбинской области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Пограничники КНБ
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