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    Незаконный провоз груза и девяти автомашин через границу пресекли в Жамбылской области

    28 Июля 2020, 13:25

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Предотвращен незаконный провоз через границу товарно-материальных ценностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

    В период с 20 по 26 июля 2020 года военнослужащими департамента Пограничной службы по Жамбылской области предотвращен незаконный провоз через государственную границу девяти легковых автомобилей (2 ед. Lexus RX 350, 2 ед. Honda Stepwgn, 2 ед. Toyota Camry, Toyota Highlander, Лада 212140, ВАЗ 211540) и крупной партии товаров (12 тонн ТНП, 250 комплектов бытовой техники и 1300 коробок кондитерских изделий) без сопроводительных документов.

    Задержанный груз и автомобили переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жамбылская область Транспорт Пограничники
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