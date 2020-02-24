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    Незаконный оборот оружия: 10 человек осудили в Алматы

    24 Февраля 2020, 10:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июне 2019 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан пресечен незаконный международный канал поступления огнестрельного оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт КНБ РК.

    Из незаконного оборота изъято три автомата Калашникова, три гранатомета, две боевые гранаты, 14 пистолетов, более 1700 патронов и комплектующих к оружию.

    К уголовной ответственности привлечены 10 жителей г. Алматы и Алматинской области.

    «В ходе досудебного расследования установлены факты соучастия в совершении уголовного правонарушения сотрудника органов внутренних дел. Должностным лицом осуществлено хищение боеприпасов, числящихся на балансе МВД РК.

    Наряду с этим, ликвидирована деятельность кустарной мастерской по сборке оружия», - сообщили в КНБ РК.

    27 января 2020 года приговором Алмалинского районного суда Алматы подсудимые осуждены к различным срокам лишения свободы.

    Автор:

    Алматы Алматинская область Борьба с преступностью Судебный процесс КНБ
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