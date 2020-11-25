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    Незаконный оборот ГСМ на 550 млн тенге пресекли в Павлодарской области

    25 Ноября 2020, 09:15

    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу в рамках ОПМ «Barrel», пресечена деятельность по незаконному обороту горюче-смазочных материалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ Минфина РК.

    «Пресечен незаконный оборот более 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов на сумму свыше 550 млн тенге за 2018-2020 годы», - говорится в сообщении комитета.

    Деяния подозреваемых квалифицированы по ст. 197 ч.4 п.2 УК РК санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества.

    Подозреваемые задержаны и в их отношении Специализированным следственным судом г.Павлодара избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

    В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Минфин РК
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