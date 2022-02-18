Незаконный майнинг выявили в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Главы государства, касательно выявления майнинговых ферм, территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности, выразившейся в реализации электроэнергии без соответствующей лицензии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Агентством установлено, что в Павлодарской области организовано незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата- центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1.

При этом электроэнергия поступала от частного ТОО в адрес двух предприятий.

Между тем, ТОО не имеет лицензию на реализацию электроэнергии, так как согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях» субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения, обязаны иметь лицензию от Комитета по регулированию естественных монополий.

В свою очередь, данное ТОО приобретает электроэнергию у ЭГРЭС-1 для производственных нужд, которая является энергопроизводящей организацией.

Согласно предварительного акта-заключения, сумма установленного извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.