Незаконный криптообменный пункт работал в Астане: общий оборот составил $34 млн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичный департамент Агентства РК по финмониторингу изобличил незаконную предпринимательскую деятельность трех граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории города Астаны в период с 2021 по 2023 год.

«В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысячи долларов США на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance». Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов США», - говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.