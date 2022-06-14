Незаконный карьер закрыли в Алматы после реакции акима на просьбу жителей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи акима с населением Наурызбайского района жители попросили Ерболата Досаева принять меры к владельцам карьера на территории Карасайcкого района Алматинской области из-за их непосредственной близости к жилым домам, постоянного шума и пыли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Нас волнует действующий карьер в нашем микрорайоне Акжар, он работает круглосуточно. Очень шумно и вокруг пыль. Карьер относится к Карасайскому району, но мы живем в Наурызбайском районе. Расстояние между карьером и жилыми домами – 10-15 метров. По закону о недропользовании карьер должен находиться на расстоянии не менее 500 метров – это санитарно-защитная зона. Мы обращались к работникам карьера, они сказали обратиться к вам. Мы бы хотели, чтобы отозвали лицензию, и с вашей стороны была помощь в ограничении работы карьера в ночное время», – сказали жители района.

«Карьер находится на стыке Алматы и Алматинской области. Я уточню у акима области о судьбе карьера, и что они намерены делать с ним. Дам ответ. Акиму Наурызбайского района поручаю разобраться насчет работы карьера в ночное время», – ответил аким Алматы Ерболат Досаев.

Ранее в результате проверки выяснилось, что акиматами Алматы и Карасайского района Алматинской области земельные участки для разработки карьеров были предоставлены без соответствующего отступа от карьера с игнорированием санитарной защитной зоны с расстоянием не менее 500 м.

После обращения жителей к акиму города ситуация разрешилась. По результатам проверки работы карьера, организованной акиматом Алматинской области по обращению акимата г. Алматы, были подтверждены нарушения требований действующего законодательства.

Разработкой карьера на границе с Наурызбайским районом занимались три фирмы. Работа двух предприятий прекращена и находится на стадии ликвидации. По третьей компании работы приостановлены.

Фото иллюстративное: sm-news.ru