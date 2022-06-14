Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Незаконный карьер закрыли в Алматы после реакции акима на просьбу жителей

    14 Июня 2022, 17:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи акима с населением Наурызбайского района жители попросили Ерболата Досаева принять меры к владельцам карьера на территории Карасайcкого района Алматинской области из-за их непосредственной близости к жилым домам, постоянного шума и пыли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «Нас волнует действующий карьер в нашем микрорайоне Акжар, он работает круглосуточно. Очень шумно и вокруг пыль. Карьер относится к Карасайскому району, но мы живем в Наурызбайском районе. Расстояние между карьером и жилыми домами – 10-15 метров. По закону о недропользовании карьер должен находиться на расстоянии не менее 500 метров – это санитарно-защитная зона. Мы обращались к работникам карьера, они сказали обратиться к вам. Мы бы хотели, чтобы отозвали лицензию, и с вашей стороны была помощь в ограничении работы карьера в ночное время», – сказали жители района.

    «Карьер находится на стыке Алматы и Алматинской области. Я уточню у акима области о судьбе карьера, и что они намерены делать с ним. Дам ответ. Акиму Наурызбайского района поручаю разобраться насчет работы карьера в ночное время», – ответил аким Алматы Ерболат Досаев.

    Ранее в результате проверки выяснилось, что акиматами Алматы и Карасайского района Алматинской области земельные участки для разработки карьеров были предоставлены без соответствующего отступа от карьера с игнорированием санитарной защитной зоны с расстоянием не менее 500 м.

    После обращения жителей к акиму города ситуация разрешилась. По результатам проверки работы карьера, организованной акиматом Алматинской области по обращению акимата г. Алматы, были подтверждены нарушения требований действующего законодательства.

    Разработкой карьера на границе с Наурызбайским районом занимались три фирмы. Работа двух предприятий прекращена и находится на стадии ликвидации. По третьей компании работы приостановлены.

    Фото иллюстративное: sm-news.ru

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область Акимат Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Пожар в гараже перекинулся на кровлю кафе в Алматы
    Тренер по боксу и его ученики награждены за спасение тонущего ребенка
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске