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    Незаконный игорный бизнес выявлен в Жанаозене

    7 Июля 2022, 22:03

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции Мангистауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории города Жанаозена в микрорайоне Шанырак выявлено незаконное игорное заведение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе осмотра помещения было обнаружено мониторы, системные блоки, телевизоры, кассовый аппарат и наличные денежные средства. Факт зарегистрирован. Для принятия процессуального решения собранный материал направлен в департамент экономических расследований по Мангистауской области.

    Фото:polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Бизнес Мангистауская область МВД РК Регионы Казахстана Общество
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