Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Незаконный игорный бизнес наладила преступная группа в двух городах Карагандинской области

    29 Июня 2020, 09:57

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Организацию незаконного игорного бизнеса выявили в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    Сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при проведении оперативной розыскных мероприятий пресекли незаконную деятельность организованной преступной группы в составе четырех человек, занимавшейся организацией незаконного игорного бизнеса в городах Жезказгане и Сатпаеве в период с января 2018 года по май 2020 года.

    Из незаконного оборота изъято более 160 комплектующих единиц различного игрового оборудования, сумма полученного дохода от преступной деятельности превысила 16 млн тенге.

    По данному факту проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Карагандинская область Борьба с преступностью Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке