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    Незаконный экспорт сжиженного газа пресекли в Шымкенте

    1 Февраля 2021, 14:25

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте выявлены факты экономической контрабанды и незаконной транспортировки сжиженного газа в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Двое жителей города Шымкента в период с 2017 года по январь 2020 года с недостоверным декларированием документов незаконно транспортировали и экспортировали более 700 тонн сжиженного газа на территорию Республики Таджикистан и Исламскую Республику Афганистан.

    «Абайский районный суд Шымкента приговорил двух фигурантов дела к трем годам лишения свободы. В доход государства были направлены 720,8 тонн сжиженного газа на общую сумму 110 млн тенге», - сообщили в пресс-службе АФМ РК.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
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