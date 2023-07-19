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    Незаконные религиозные занятия проводили для детей из регионов Казахстана и Узбекистана

    19 Июля 2023, 12:50

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина проводил незаконные религиозные занятия для детей в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области совместно с Комитетом национальной безопасности установили мужчину, который проводил несовершеннолетним незаконные религиозные занятия.

    Житель Туркестана в доме незаконно проводил уроки и религиозные проповеди для 68 детей в возрасте от 5 до 17 лет, а оплата за обучение составляла 100 тысяч тенге. В ходе проверки по указанному адресу установлено, что уроки религиозного направления получали 68 детей. При этом, среди учащихся обучались дети не только из Туркестанской, но Восточно-Казахстанской, Жамбылской областей, области Абай, а также из Узбекистана.

    Из дома местного жителя полицейские изъяли более 100 книг религиозного характера, которые направлены на экспертизу. В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 3 ст. 490 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях».

    Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам об ответственности за занятие незаконной религиозной деятельностью и распространение религиозной литературы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Религия Узбекистан МВД РК Туркестан полиция
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