Незаконные проверки бизнеса отменила прокуратура СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области в этом году получила 11 жалоб от предпринимателей о нарушении их прав. Из них три подтвердились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге старший прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры Тимур Куртаев отметил, что в регионе работает мобильная группа по защите прав предпринимателей.

«В рамках защиты прав предпринимателей внесено 9 актов надзора, привлечены к ответственности два лица. Выявлено 5 незаконных проверок и два акта местных исполнительных органов, которые нарушали права бизнеса. По актам надзора эти проверки и акты отменены, виновные лица привлечены к ответственности, права более 20 субъектов бизнеса восстановлены. Имеют место нарушения в деятельности фискальных органов, которые, минуя действующее законодательство, проводили незаконные проверки в отношении предпринимателей, необоснованно привлекали к административной ответственности», - проинформировал Т.Куртаев.

Он добавил, что прокуратура области по результатам анализов отменила 6 незаконных проверок, внесла 6 актов надзора, 6 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 6 проверок признаны незаконными с выставлением в базе статистических карт, прекращены все необоснованно возбужденные административные материалы в отношении субъектов бизнеса.

В прошлом году мобильные группы получили 79 сигналов о нарушении прав предпринимателей, из них по результатам проверки 33 подтвердились. К дисциплинарной ответственности привлекли 15 лиц, отменили 6 незаконных проверок, 7 запланированных проверок признали незаконными. Защищены права свыше 3,6 тысяч субъектов бизнеса.

«По результатам рассмотрения акта надзора распоряжение местного исполнительного органа о проведении внеплановой проверки в отношении четырех субъектов бизнеса отменено, защищены права бизнеса, предотвращены необоснованные проверки. В другом примере - по протесту прокуратуры отменен запрет о приостановлении стройки субъектом бизнеса, что позволило возобновить работу. Актом надзора устранены административные барьеры, которые ограничивали работу кафе в период карантина в выходные дни, что позволило продолжить им осуществлять свою деятельность», - сообщил Т. Куртаев.

Он напомнил, что мобильные группы по защите прав предпринимателей действуют при прокуратурах районов и города Петропавловска. Туда можно обратиться круглосуточно по телефонам 8 -705-842-73-06, 8(7152)36-03-83.