Незаконные мигранты из Африки трудились на стройке в городе Конаев

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 21 июня во время проведения ОПМ «Мигрант» в здании одного из образовательных учреждений г.Конаев были выявлены девять граждан Нигерии и двое граждан Камеруна, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность по ремонту здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

При проверке было установлено, что указанные иностранцы пребывают на территории Республики Казахстан с нарушениями законодательства. У них были визы на право пребывания в стране с истекшими сроками.

Проводится работа по установлению работодателей и привлечения их к ответственности.