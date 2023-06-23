Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Незаконные мигранты из Африки трудились на стройке в городе Конаев

    23 Июня 2023, 17:10

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 21 июня во время проведения ОПМ «Мигрант» в здании одного из образовательных учреждений г.Конаев были выявлены девять граждан Нигерии и двое граждан Камеруна, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность по ремонту здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    При проверке было установлено, что указанные иностранцы пребывают на территории Республики Казахстан с нарушениями законодательства. У них были визы на право пребывания в стране с истекшими сроками.

    Проводится работа по установлению работодателей и привлечения их к ответственности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область МВД РК мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Возгорание камыша тушат в Иле-Балхашском резервате
    Обрушение дороги произошло в Алматинской области
    Сильные дожди с градом вызвали потоп в селе в Алматинской области
    Более 4 тысяч иностранцев прибыли в Павлодарскую область
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны